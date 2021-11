Cina: noodles freddi scaldano settore alimentare (2)

(XINHUA) - XI'AN, 25 NOV - La preparazione di questi spaghetti non è semplice. Circa un'ora dopo aver fatto un impasto di farina e acqua, questo deve essere ripetutamente lavato con acqua e poi lasciato a riposare per otto ore. Dopo una serie di passaggi che includono la fermentazione, la laminazione, la cottura a vapore e il raffreddamento, ogni pezzo di pasta viene tagliato in tanti noodles flessibili ma gommosi.

Per il condimento invece si utilizzano comunemente olio al peperoncino, glutine e aceto.

Con la sua tecnica di produzione, Zhang Xinhuai ha iniziato la sua attività incentrata sui ganmianpi negli anni '90: "Tutto ciò che avevo erano pochi tavoli e sgabelli vicino a una bancarella sul ciglio della strada", ha ricordato l'uomo, ora a capo dell'associazione cittadina per lo sviluppo e la promozione industriale dei ganmianpi.

Secondo quest'ultimo, numerose piccole imprese di noodle freddi come la sua sono diventate una parte fondamentale della vita dei residenti locali.

Inoltre nel 2014, gli spaghetti freddi hanno raggiunto le piattaforme di shopping online, attirando ordini da tutto il paese.

Nella Baoji Panlong New Area, tre aziende sono diventate le prime ad aver iniziato a operare nel parco industriale di Baoji dedicato ai ganmianpi. Secondo Li Peng, manager del progetto, l'area mira a diventare un cluster industriale che combina la lavorazione dei noodles a freddo, l'e-commerce, la logistica, lo sviluppo tecnologico e il turismo, ha detto Li Peng. (SEGUE)