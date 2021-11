Shanghai: +1.140,7% export veicoli passeggeri Nev

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 NOV - La dogana di Shanghai ha dichiarato oggi che le esportazioni della metropoli di veicoli passeggeri elettrici puri sono aumentate del 1.140,7% tra gennaio e ottobre di quest'anno.

Secondo l'autorità, le importazioni e le esportazioni della città hanno raggiunto quota 356,91 miliardi di yuan (55,85 miliardi di dollari) in ottobre, in aumento del 19,1% su base annua. Inoltre, la dogana ha aggiunto che Shanghai ha mantenuto la crescita del commercio estero per 17 mesi consecutivi.

Tra gennaio e ottobre, la città ha raggiunto un volume totale di importazioni ed esportazioni di 3.280 miliardi di yuan, in crescita del 15,8% su base annua.

Nella ripartizione, le importazioni e le esportazioni di Shanghai verso l'Unione Europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico hanno raggiunto i 654,2 miliardi di yuan e i 437,39 miliardi di yuan, in aumento rispettivamente del 18,8% e dell'11,2% su base annua.

Le importazioni e le esportazioni della città verso i Paesi lungo la Belt and Road hanno totalizzato 732,94 miliardi di yuan, in aumento del 16,1% su base annua, tra gennaio e ottobre.

