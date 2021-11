Per Germania la Cina maggior fornitore elettronica

(XINHUA) - BERLINO, 24 NOV - Tra gennaio e settembre di quest'anno la Cina si è riconfermata il più grande partner d'importazione della Germania per quanto riguarda l'elettronica di consumo, per un import totale pari al 39,2%. Lo ha fatto sapere ieri l'Ufficio federale di statistica (Destatis).

Circa la metà di tutti i dispositivi di elettronica di consumo importati in Germania proveniva dall'Asia. Secondo l'ente di statistica, con una quota del 7,8%, il Giappone è la terza fonte di importazioni della Germania, dopo la Polonia.

Nei primi tre trimestri del 2021 la Germania ha importato prodotti di elettronica di consumo per un valore di 7,7 miliardi di euro, con un aumento del 12,9% su base annua. Rispetto al 2019, anno pre-crisi, le importazioni sono aumentate del 9,4%.

Il quarto trimestre dell'anno, osserva Destatis, "svolge di solito un ruolo particolarmente importante per le importazioni di elettronica di consumo", dal momento che circa un terzo delle importazioni annuali in questo settore sono realizzate tra ottobre e dicembre.

L'anno scorso, il 35,4% delle importazioni totali, per un valore di 10,6 miliardi di euro, si è verificato nel quarto trimestre, il quale comprende il periodo natalizio, come afferma l'ufficio statistico. (XINHUA)