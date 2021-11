Pechino 2022: Paralimpiadi, countdown di 100 giorni

(XINHUA) - PECHINO, 24 NOV - Pechino celebra oggi l'inizio dei 100 giorni di conto alla rovescia per i Giochi Paralimpici Invernali del 2022 con la rivelazione del programma della staffetta della torcia paralimpica al National Aquatics Center, conosciuto come 'Water Cube', usato durante Pechino 2008 e trasformato in 'Ice Cube' per Pechino 2022.

Cai Qi, presidente del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022 (Bocog), ha dichiarato che le Paralimpiadi saranno organizzate e tenute nello stesso modo delle Olimpiadi, e che la Cina è impegnata a ospitare dei Giochi verdi, inclusivi, aperti e puliti.

"Pechino 2022 fornirà un servizio accogliente per i partecipanti provenienti da tutto il mondo, al fine di tenere dei Giochi semplici, sicuri e splendidi, e considereremo i Giochi Paralimpici Invernali come un'opportunità per guidare ulteriormente l'intera società a prendersi cura delle persone con disabilità e incoraggiarle a perseguire una vita migliore", ha sottolineato Cai.

Zhang Jiandong, vice sindaco della capitale e vice presidente esecutivo del Bocog ha dichiarato che la staffetta della torcia paralimpica di Pechino 2022 vedrà la partecipazione di circa 600 tedofori si terrà dal 2 al 4 marzo del prossimo anno nelle tre zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou.(SEGUE)