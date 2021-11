Pechino 2022: Paralimpiadi, countdown di 100 giorni (2)

(XINHUA) - PECHINO, 24 NOV - Con lo slogan 'Salute, gioia ed energia', la staffetta della torcia paralimpica mira a incoraggiare le persone con disabilità di tutto il mondo a godere degli sport invernali e ad abbracciare un futuro luminoso.

Il reclutamento dei volontari di Pechino 2022 ha attirato oltre 2400 persone cinesi con disabilità ad iscriversi, e 19 di loro andranno ad aggiungersi al personale volontario dei Giochi.

Durante i festeggiamenti per l'inizio dei 100 giorni di conto alla rovescia, sono stati pubblicati il manuale dei servizi per le persone con disabilità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 e il manuale di servizio per gli atleti e gli ufficiali di squadra (in Braille e Large Print), che forniscono avvisi, programmi degli eventi e informazioni relative agli atleti, che servono anche a chiarire al personale e ai volontari come assistere gli sportivi durante le Paralimpiadi.

Oggi sono state anche presentate le monete commemorative souvenir per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. I rappresentanti degli atleti e dei volontari, insieme agli appassionati di sport invernali, hanno festeggiato insieme il conto alla rovescia di 100 giorni con canzoni, danze e dipinti a tema sulle Paralimpiadi invernali. (XINHUA)