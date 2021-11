Hk: annunciata offerta obbligazioni in renminbi

(XINHUA) - HONG KONG, 24 NOV - Il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ha annunciato oggi il successo dell'offerta di 5 miliardi di yuan (circa 783 milioni di dollari) di obbligazioni verdi in renminbi (Rmb) offshore.

L'offerta comprende 2,5 miliardi di yuan (circa 391 milioni di dollari) di obbligazioni triennali e 2,5 miliardi di yuan di obbligazioni quinquennali, e rappresenta la prima offerta di obbligazioni denominate in renminbi da parte del governo della Regione di Hong Kong, stabilendo un nuovo importante punto di riferimento per il mercato offshore Rmb.

Le obbligazioni verdi sono state prezzate ieri al 2,8% per la tranche triennale e al 3% per quella quinquennale. Le due tranche in Rmb hanno registrato una forte domanda da parte di gruppi diversificati di investitori, nonostante la recente volatilità del mercato, attirando oltre 14,2 miliardi di yuan in ordini. Ben il 54% delle obbligazioni verdi sono state distribuite alle banche, il 35% a gestori di fondi, banche private e compagnie di assicurazione, mentre l'11% va a istituzioni ufficiali e aziende.

Paul Chan, segretario finanziario del governo di Hong Kong, ha dichiarato che questa storica offerta arricchisce ulteriormente la gamma di prodotti finanziari offshore in renminbi disponibili a Hong Kong, consolida il ruolo della Regione come primo centro offshore in Rmb e contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione del renminbi.

"Insieme alle offerte di obbligazioni verdi denominate in dollari e in euro della scorsa settimana, l'iniziativa dimostra il continuo impegno di Hong Kong a sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni verdi attraverso emissioni pilota con diversi parametri", ha aggiunto. (XINHUA)