Covid: inizia sperimentazione umana 2 farmaci cinesi

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 NOV - Due farmaci antivirali cinesi per il Covid-19 sviluppati principalmente dall'Institute of Materia Medica di Shanghai, appartenente alla Chinese Academy of Sciences (Cas), sono entrati nella fase di sperimentazione sull'uomo all'estero.

Uno dei due, identificato con il codice Vv116, è un farmaco nucleosidico orale anti Covid-19 che ha prodotto risultati incoraggianti sui campioni animali. Il medicinale ha mostrato una significativa attività inibitoria contro il ceppo originale del virus e le sue varianti, come la Delta, nei test in vitro.

Questo è quanto riferito dall'Istituto oggi.

"Vv116 è stato approvato per i test clinici dapprima in Uzbekistan", ha spiegato Shen Jingshan, un ricercatore dell'Istituto, aggiungendo che la sperimentazione sull'uomo è ora in corso anche in Cina.

L'altro farmaco si chiama Fb2001 e si tratta di un nuovo composto progettato e sintetizzato sulla base della proteasi principale del Coronavirus, un enzima che riveste un ruolo fondamentale nella replicazione virale.

Dalla ricerca preclinica è emerso che anche questo composto ha dimostrato una potente attività inibitoria contro il virus nella cultura cellulare, come ha spiegato il capo ricercatore Liu Hong.

Gli scienziati hanno condotto studi di fase 1 negli Stati Uniti a marzo, in seguito alla pubblicazione dei risultati della ricerca preclinica sulla rivista Science a giugno 2020.

Il farmaco è stato sviluppato congiuntamente dall'Institute of Materia Medica di Shanghai, dalla ShanghaiTech University e dal Wuhan Institute of Virology del Cas. (XINHUA)