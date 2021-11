Cina: Shaanxi, rinvenuti ornamenti oro in tombe

(XINHUA) - XI'AN, 24 NOV - Gli archeologi hanno recentemente dissotterrato sei tombe antiche e scoperto una serie di reperti culturali nella città di Xianyang, nella provincia dello Shaanxi in Cina nord-occidentale.

L'Institute of cultural relics and archaeology della città di Xianyang ha riferito che le sei tombe si trovavano nel villaggio di Ta'erpo e tre di esse risalgono alla dinastia Qin (221 a.C.-207 a.C.), una alla dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.) e due alla dinastia Han orientale (25-220 d.C.).

Xie Gaowen, direttore dell'istituto, ha spiegato che le tombe sono state rinvenute in una zona di sepoltura Qin della città di Xianyang, dove sono stati trovati in precedenza altre centinaia di sepolcri della dinastia.

Xie ha sottolineato che gli archeologi hanno scoperto vari oggetti in una tomba, tra cui pezzi in bronzo, ornamenti d'oro e di conchiglie, nonché ceramiche: "è raro trovare nove pezzi in oro puro in una sola tomba Qin". Xie ha poi aggiunto che il più grande ornamento emisferico misura 1,1 cm di diametro e che sono stati inoltre rinvenuti oggetti con bellissimi motivi a gocce d'acqua, cerchi, perline e corde.

Considerando le dimensioni degli ornamenti con fibbie sul retro, si potrebbe trattare di accessori da indossare, come ha specificato Xie.

Gli archeologi hanno affermato che le corde e le perline saldate sulla superficie degli ornamenti d'oro indicano che il popolo Qin aveva appreso le tecniche di saldatura in quel periodo.