Cina: scoperto strumento in avorio di 99.000 anni fa

(XINHUA) - JINAN, 24 NOV - Gli archeologi hanno riportato alla luce una pala in avorio risalente a circa 99.000 anni fa presso un sito del Paleolitico nella provincia cinese dello Shandong; si ritiene che quello in questione sia uno dei primi strumenti lavorati in osso trovati in Cina.

Li Gang, un ricercatore dell'istituto provinciale di reperti culturali e archeologici, spiega che gli strati del sito scoperto nella contea di Yishui hanno uno spessore di quasi otto metri. Sono stati riportati alla luce otto strati riconducibili a varie culture e sono stati scavati nel sito più di 5.000 pezzi di manufatti in pietra, ossa, denti e prodotti in corno, nonché fossili di animali.

La scoperta di reperti d'avorio impiegati per realizzare strumenti di uso comune risalenti a circa 100.000 anni fa è qualcosa di raro a livello mondiale.

La pala d'avorio e il terreno dello stesso strato del sito sono stati datati sia con il metodo della serie di uranio che con quello della fotoluminescenza, ha detto Li, e dai risultati è emerso che hanno rispettivamente 99.000 e 104.000 anni.

Gli artefatti riflettono lo stile di vita e la produzione di strumenti da parte dei primi uomini, afferma Li, e sono significativi per lo studio dell'evoluzione degli uomini primitivi in Cina e nell'Asia orientale. (XINHUA)