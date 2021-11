Cina: riaprono le Grotte di Mogao, patrimonio Unesco

(XINHUA) - LANZHOU, 24 NOV - Le Grotte di Mogao, sito del patrimonio mondiale dell'Unesco a Dunhuang, nella provincia del Gansu in Cina nord-occidentale, riapriranno domani dopo la chiusura di oltre un mese a causa dell'ultima ondata dell'epidemia del Covid-19, come hanno riferito oggi le autorità locali.

Anche le Grotte dei mille Buddha a ovest e le Grotte di Yulin situate nella stessa regione riaprono domani. I visitatori dei tre siti sono tenuti a prenotare i biglietti online, sottoporsi al controllo della temperatura e mostrare il codice QR del certificato verde all'ingresso, come ha specificato la Dunhuang Academy che amministra i siti.

Le persone che non sono in possesso di certificato verde o con una temperatura corporea superiore ai 37,3 gradi Celsius non potranno accedere alle grotte. I visitatori che si sono recati di recente in aree a medio o alto rischio devono mostrare il risultato negativo del tampone molecolare effettuato entro 48 ore prima.

Vige inoltre l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro durante tutta la durata della visita.

Il limite giornaliero di visitatori alle Grotte di Mogao era di 6.000 prima della chiusura, mentre saranno introdotte nuove indicazioni dopo la riapertura.

I tre siti sono stati chiusi al pubblico il 20 ottobre a causa di un aumento delle infezioni locali, ma nessun nuovo caso confermato di Covid-19 trasmesso localmente è stato riportato nella provincia del Gansu da oltre due settimane, secondo la Commissione sanitaria provinciale.

Le millenarie grotte di Mogao ospitano una vasta collezione di opere d'arte buddiste, con numerosi dipinti murali e statue antiche situati in 735 grotte, scavate nella scogliera da antichi fedeli. (XINHUA)