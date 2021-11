Cina: nuova legislazione tutela uccelli lago Poyang

(XINHUA) - NANCHANG, 24 NOV - Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore una nuova legislazione a tutela degli uccelli migratori, in particolar modo delle gru siberiane che abitano il più grande specchio d'acqua dolce della Cina, il lago Poyang.

Il regolamento, approvato alla 34esima riunione del Comitato permanente della 13esima assemblea provinciale del popolo del Jiangxi, sarà la prima legislazione a livello provinciale in Cina per la protezione degli uccelli migratori, secondo quanto precisato ieri dal dipartimento forestale provinciale.

Nella normativa vi è un capitolo speciale per la protezione delle gru siberiane, con otto clausole che si concentrano sulla protezione delle risorse alimentari degli uccelli e dell'ambiente di vita nel lago Poyang.

Secondo il regolamento, viene tracciata una 'linea rossa' per proibire agli individui e alle entità di spostare senza autorizzazione o danneggiare i segni che contraddistinguono il raggiungimento del livello più basso dell'acqua nell'area centrale della riserva naturale nazionale del lago Poyang.

Secondo gli esperti infatti, se l'acqua del lago arrivasse al di sotto del segno stabilito, ciò danneggerebbe la biodiversità nell'area centrale della riserva.

La specie della gru siberiana è stata selezionata quale 'uccello provinciale' del Jiangxi nel 2019. (SEGUE)