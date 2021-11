Cina: nuova legislazione tutela uccelli lago Poyang (2)

(XINHUA) - NANCHANG, 24 NOV - In tutto il mondo, vi sono solo circa 4.000 esemplari di questa specie, classificata come 'specie in pericolo critico' dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

"Negli ultimi anni, le gru siberiane sono diventate più audaci e la loro gamma di attività è diventata più vasta, estendendosi dalla riserva ai terreni agricoli circostanti, allo stagno di loto e ad altre aree", ha detto Wu Xudong, vice capo dell'ufficio amministrativo della riserva.

"Il governo locale è stato una guida attiva per i residenti che vivono intorno al lago, affinché coltivassero piante erbacee che facessero da alimento supplementare per le gru, come radici di loto e semi di Gordon Euryale, per mantenere gli uccelli vicino alla zona della riserva. Il governo acquista poi i prodotti agricoli come sussidi per la biodiversità", ha aggiunto Wu.

Nel 2019, nel Jiangxi, sei organizzazioni di Cina, Russia e Mongolia hanno firmato un memorandum d'intesa sulla conservazione della gru siberiana . I partecipanti si sono impegnati a lavorare insieme per raccogliere e condividere dati scientifici relativi alle aree di riproduzione, alle dimensioni della popolazione e ai diversi habitat della specie rara.

Con una superficie di oltre 3.200 km quadrati, il lago Poyang ospita ogni anno fino a 700.000 uccelli che vi si recano per trascorrere l'inverno. (XINHUA)