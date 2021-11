Cina migliorerà gestione obbligazioni governi locali

(XINHUA) - PECHINO, 24 NOV - La Cina migliorerà la gestione delle obbligazioni speciali dei governi locali, stando a quanto deciso oggi durante una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal premier Li Keqiang.

Secondo quanto emerso, il Paese ottimizzerà l'uso dei fondi e rafforzerà la loro supervisione.

Nel corso degli ultimi anni, la Cina ha visto dei progressi nella gestione delle obbligazioni locali, con una riduzione del livello di debito nascosto e della leva finanziaria complessiva.

Le obbligazioni a scopo speciale hanno giocato un ruolo importante nel sostenere i grandi progetti di quest'anno, e il Consiglio di Stato sollecita un ulteriore impegno per evitare i rischi durante il coordinamento delle politiche sulla gestione delle obbligazioni per quest'anno e il prossimo.

Infine è stato aggiunto che dovrebbero essere compiuti degli interventi per sfruttare al meglio il ruolo delle obbligazioni a scopo speciale nella guida del capitale sociale, al fine di espandere l'investimento effettivo e il consumo. (XINHUA)