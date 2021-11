Cina: Manufacturing Convention, accordi 91,1 mld dlr

(XINHUA) - HEFEI, 24 NOV - Sono in totale 703 i progetti siglati alla quarta edizione della World Manufacturing Convention tenutasi a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, per un investimento totale di 582,18 miliardi di yuan (circa 91,1 miliardi di dollari).

L'evento di quattro giorni, all'insegna del tema "Innovation-driven, digitally empowered: global manufacturing industry aligned for high-quality growth" (Guidata dall'innovazione, potenziata a livello digitale: l'industria manifatturiera globale allineata per una crescita di alta qualità), mira a promuovere la produzione di alta qualità e ad approfondire gli scambi tra la Cina e il resto del mondo.

Tra i progetti siglati alla convention, 656 sono relativi alla produzione con un investimento di 533,49 miliardi di yuan.

Un totale di 167 progetti è stato sottoscritto con investimenti individuali di oltre 1 miliardo di yuan mentre ne spiccano sette per un valore di oltre 10 miliardi di yuan ciascuno.

Inoltre, nel corso dell'evento sono stati siglati 66 progetti relativi alle nuove energie nei settori dei veicoli a nuova energia e delle batterie di alimentazione, nonché 87 progetti relativi alla tecnologia informatica, con investimenti pari rispettivamente a 146,37 miliardi di yuan e 91,73 miliardi di yuan.

Il convegno, tenutosi dal 19 al 22 novembre online e in presenza, ha riunito, secondo il comitato organizzatore, circa 1.400 rappresentanti nazionali ed esteri, tra cui diplomatici stranieri, funzionari di organizzazioni internazionali pertinenti e alti dirigenti di aziende della lista Global Fortune 500. (XINHUA)