Cina: in un villaggio una casa stampata in 3D (2)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 24 NOV - Negli ultimi anni, il mercato cinese della stampa 3D è cresciuto rapidamente e tale la tecnologia è stata ampiamente utilizzata nel settore aerospaziale, edile, automobilistico, navale e altri. Gli esperti hanno anche cercato di spingere questo tipo di stampa al livello successivo, costruendo case nei villaggi e migliorando così l'ambiente di vita rurale.

"Questa tecnologia permette di risparmiare sulla manodopera e sui costi di costruzione, seppur guadagnando in efficienza e qualità", ha spiegato Xu, aggiungendo che permette di mantenere il design e la struttura delle case tradizionali, creando al contempo delle belle superfici curve e irregolari.

Prima che la fattoria stampata in 3D prendesse forma, Xu e il suo team hanno applicato la tecnologia 3D per costruire altre strutture in Cina e all'estero, tra cui un ponte pedonale lungo 26,3 metri a Shanghai.

La Cina si sta impegnando con fermezza nel settore dell'innovazione tecnologica per convertire e aggiornare l'industria edile tradizionale. Nel luglio 2020, delle linee guida pubblicate da 13 dipartimenti centrali prevedevano una serie di sforzi per integrare le tecnologie di costruzione intelligente in tutta la catena industriale e fissavano obiettivi a breve e lungo termine per uno sviluppo di alta qualità del settore.

"Attualmente, ci sono ancora tante case e infrastrutture da costruire in Cina. Le tecnologie intelligenti possono risolvere il problema della mancanza di manodopera che affligge il settore edile, liberando al contempo i lavoratori dal lavoro più pesante", ha concluso Xu. (XINHUA)