Cina: impennata trasporto carbone su rotaia e nave

(XINHUA) - PECHINO, 24 NOV - Il volume di carbone trasportato dai treni e dalle navi in Cina ha registrato un'impennata nei mesi di ottobre e novembre, nel contesto del consistente impegno del Paese per assicurare la stabilità del rifornimento di carbone durante questo inverno, secondo i dati del China State Railway Group Co.

In media, sono partiti circa 86.300 treni carichi di carbone dalle aree locali della Cina ogni giorno dal 1° al 15 novembre, contrassegnando una crescita di circa 10.000 treni, pari al 13,5% rispetto allo scorso anno, stando ai dati.

Durante il periodo, il numero medio quotidiano dei treni carichi di carbone termico ha quasi raggiunto la quota di 62.900, aumentando del 31,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (SEGUE)