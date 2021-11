Cina: Hong Kong, conferenza internazionale sanità

(XINHUA) - HONG KONG, 24 NOV - L'Asia Summit on Global Health (Asgh) si è aperto oggi all'Hong Kong Convention and Exhibition Centre con il tema 'Shaping a Resilient and Sustainable Future'.

Organizzato dal governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (Hksar) e dall'Hong Kong Trade Development Council (Hktdc), l'Asgh ha riunito più di 70 leader commerciali ed esperti medici online e offline per condividere idee sugli ultimi sviluppi tecnologici e sulle opportunità di investimento nel settore sanitario.

Carrie Lam, capo esecutivo della Hksar, ha dichiarato alla sessione di apertura che questo summit fornisce un forum immediato e prezioso per i funzionari governativi, i ricercatori, i leader aziendali e gli investitori dove scambiare opinioni sugli sviluppi e le tendenze della sanità pubblica globale, dell'innovazione sanitaria e così via.

"Hong Kong è disposta e pronta a svolgere un ruolo centrale nella promozione di una maggiore comprensione delle questioni sanitarie globali, nel perseguimento dell'eccellenza della ricerca e dell'innovazione medica a fronte dei problemi sanitari crescenti, nonché nella creazione di opportunità commerciali e di investimento nella regione asiatica per le imprese", ha affermato il capo esecutivo. (SEGUE)