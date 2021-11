Cina: Hong Kong, conferenza internazionale sanità (2)

(XINHUA) - HONG KONG, 24 NOV - Il dottor Peter K. N. Lam, presidente della Hktdc, ha sottolineato nel suo discorso di benvenuto come, dall'inizio del 2020, il mondo stia combattendo non solo una delle più grandi crisi sanitarie degli ultimi decenni, ma anche sfide economiche e sociali derivanti dalla pandemia del Covid-19.

Il dottor Lam ha osservato che Hong Kong, con i suoi tre punti di forza principali, vale a dire lo status di hub finanziario internazionale, la presenza delle migliori università al mondo dedicate alla ricerca e allo sviluppo e il ruolo chiave rivestito nella Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Gba), è stata riconosciuta come la piattaforma ideale per la ricerca e lo sviluppo del business nel settore sanitario globale.

Lam ha aggiunto poi che il summit mira a fornire una piattaforma internazionale one-stop per lo scambio e la collaborazione tra i settori della sanità, degli investimenti, del business e della tecnologia.

Nel suo discorso online, la dottoressa Soumya Swaminathan, capo scienziato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha sottolineato l'idea che si può imparare molto dalla pandemia e che bisognerebbe applicare le lezioni apprese non solo per prevenire situazioni analoghe in futuro, ma anche per assicurare un rinforzo dei sistemi sanitari: "penso sia questo il tema centrale della conferenza". Infine, Swaminathan ha concluso dicendo che i sistemi sanitari devono acquisire maggiore agilità e resilienza, nonché disporre di una forza lavoro qualificata e ben formata. (XINHUA)