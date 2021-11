Cina: a Tianjin arrivati 400.000 uccelli migratori

(XINHUA) - TIANJIN, 24 NOV - Quasi 400.000 uccelli migratori sono giunti nella zona umida di Beidagang, nella municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, dall'inizio di questo autunno.

"Abbiamo individuato oltre 130 tipi di uccelli nella zona umida, tra cui più di 60 cicogne bianche orientali, poste sotto il più alto livello di protezione in Cina", spiega Mo Xunqiang della Tianjin Normal University.

Tianjin è un importante punto di transito per gli uccelli migratori dall'Asia orientale all'Australasia. Oltre alla zona umida di Beidagang, si prevede che gli uccelli migratori approderanno anche in altre aree simili e riserve naturali della municipalità.

Negli ultimi anni, Tianjin ha dato grande importanza alla costruzione della civiltà ecologica e ha rafforzato incessantemente la protezione delle zone umide.

E infatti, secondo il Tianjin Municipal Bureau of Planning and Natural Resources, l'ambiente ecologico delle zone umide e delle riserve naturali ha visto continui miglioramenti, attirando sempre più uccelli migratori.

L'ente prevede che fino alla fine di dicembre ulteriori uccelli migratori voleranno a Tianjin, per raggiungere allora un totale di esemplari superiore al milione. (XINHUA)