Pechino: ad ottobre record buona qualità dell'aria

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - Nel mese di ottobre, la lettura mensile di Pm2,5 di Pechino è scesa a una media di 25 microgrammi per metro cubo, segnando il rilevamento più basso per il periodo autunnale e invernale (da ottobre a marzo) dall'inizio della raccolta di tali dati nella capitale cinese.

Secondo l'ufficio municipale per l'ecologia e l'ambiente di Pechino infatti, la concentrazione media di Pm2,5 in città nei primi 10 mesi di quest'anno è stata di 32 microgrammi per metro cubo.

L'autunno e l'inverno sono stagioni caratterizzate da grandi emissioni inquinanti e da condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Ad ottobre, fa sapere l'ufficio, Pechino ha adottato una serie di misure per far fronte all'inquinamento atmosferico, tra cui il trattamento speciale dei composti organici volatili (Cov) e l'attuazione di nuovi standard e politiche per le fonti mobili.

Il Pm2,5 - particelle sospese nell'aria con un diametro inferiore a 2,5 micrometri - rappresenta un serio rischio per la salute. (XINHUA)