Pechino 2022: 441 strutture per previsioni meteo

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - Il Beijing Meteorological Service (Bms) ha riferito ieri che sono state installate 441 strutture per le previsioni metereologiche durante Pechino 2022 nelle tre zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou.

"Il sistema sviluppato dal team meteorologico dei Giochi Olimpici ha funzionato in maniera efficace durante gli eventi di prova, fornendo previsioni precise per un raggio di 100 metri.

Le tre zone di gara ora possono coordinarsi per fornire un servizio meteo ai partecipanti durante i Giochi", ha spiegato Liang Feng, vice direttore del Bms.

Gli indicatori quali la velocità e la direzione del vento, la temperatura e l'umidità sono decisivi nei giochi invernali all'aperto e un sistema metereologico completo può aiutare a tutelare gli atleti durante le gare, secondo il Bms. (XINHUA)