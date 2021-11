Nel 2020 in Cina 1.525 sedi divulgazione scientifica

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - La Cina ha aperto nuove sedi e musei per la divulgazione scientifica nel 2020, secondo un rapporto nazionale di divulgazione scientifica recentemente rilasciato dal Ministero della Scienza e della Tecnologia.

Nel 2020, il Paese ha raggiunto un totale di 1.525 sedi e musei di scienza e tecnologia, 48 in più rispetto al 2019, come si legge nel rapporto. L'area totale di tali strutture ha raggiunto circa 5,5 milioni di metri quadrati, in aumento del 2,28% rispetto all'anno prima.

Entro il 2020, il numero di operatori nel settore della divulgazione scientifica era pari a 1,813 milioni a livello nazionale, in calo del 3,08% rispetto al 2019. Tuttavia, secondo il rapporto, la struttura del personale era in continuo miglioramento.

Nel 2020, 8.328 strutture di ricerca scientifica, tra cui laboratori nazionali, centri di ingegneria, di analisi, di sperimentazione e di raccolta di dati scientifici, hanno aperto al pubblico e hanno accolto più di 11,55 milioni di visitatori, in aumento del 21,89% rispetto all'anno precedente.

Sempre secondo il rapporto, sono stati introdotti eventi sia online e offline, tra cui discorsi, mostre e concorsi, al fine di favorire la divulgazione scientifica tra la popolazione.

