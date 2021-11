Dichiarazione congiunta dopo 4° World Media Summit

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - È stata rilasciata una dichiarazione congiunta a margine del quarto World Media Summit (Wms), ospitato ieri dalla Xinhua News Agency.

All'evento, svoltosi a Pechino, hanno partecipato, in presenza o online, i rappresentanti di oltre 240 organi di stampa provenienti da tutto il mondo.

Sulla scia del tema 'Media Growth Strategy under the Impact of Covid-19' (Strategia di crescita dei media nell'ambito dell'impatto del Covid-19), i partecipanti hanno intrattenuto scambi approfonditi su cinque tematiche principali, ossia 'Sviluppo dei media: nuova tecnologia, migliore visione', 'Media Marketing: nuovi partner, nuovi mercati', 'Nello spirito della scienza e della cooperazione: la risposta dei media alle emergenze di salute pubblica', 'I media: un ponte tra le civiltà' e 'Il ruolo dei media nello sviluppo globale'.

I partecipanti, si legge nella dichiarazione, hanno invitato gli organi di stampa di tutto il mondo a condividere informazioni autentiche, obiettive e complete nella battaglia contro il Covid-19 e a sostenere congiuntamente l'autorità nonché la credibilità dei media al fine di garantire la salute e il benessere dell'umanità.

Notando che l'impatto dei cambiamenti globali, mai visti in un secolo, e la pandemia senza precedenti sono connessi tra loro, i partecipanti hanno concordato che il settore dei media in tutto il mondo dovrebbe aderire all'obiettività e alla verità, sostenere la giustizia, promuovere gli scambi tra individui, migliorare la comprensione reciproca e costruire ponti di apprendimento reciproco tra le civiltà.

Secondo quanto emerge dalla dichiarazione, di fronte al Covid-19 i media globali dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo economico e sociale di tutti i Paesi e svolgere appieno il proprio ruolo positivo nell'informare il pubblico.

I partecipanti hanno invitato, attraverso il documento, l'industria dei media ad evolversi in linea con i tempi e ad usare le nuove tecnologie per guidare la propria trasformazione e il proprio sviluppo, aggiungendo che gli organi di stampa dovrebbero concentrarsi sull'uso delle nuove tecnologie e sui mercati per fornire notizie interattive, orientate al servizio ed esperienziali nonché servizi di informazione.

Nella dichiarazione si legge inoltre che questo summit ha migliorato la comprensione e l'amicizia tra i media e radunerà una forza potente per costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e un mondo migliore.

Il Wms è una piattaforma di comunicazione e coordinamento di alto profilo per i media globali. Durante il summit sono stati inoltre annunciati i premi per il relativo concorso fotografico dedicato agli sport invernali.

Infine, si legge nel comunicato, i partecipanti attendono con ansia la copertura mediatica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022. (XINHUA)