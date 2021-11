Dichiarazione congiunta dopo 4° World Media Summit (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - Secondo quanto emerge dalla dichiarazione, di fronte al Covid-19 i media globali dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo economico e sociale di tutti i Paesi e svolgere appieno il proprio ruolo positivo nell'informare il pubblico.

I partecipanti hanno invitato, attraverso il documento, l'industria dei media ad evolversi in linea con i tempi e ad usare le nuove tecnologie per guidare la propria trasformazione e il proprio sviluppo, aggiungendo che gli organi di stampa dovrebbero concentrarsi sull'uso delle nuove tecnologie e sui mercati per fornire notizie interattive, orientate al servizio ed esperienziali nonché servizi di informazione.

Nella dichiarazione si legge inoltre che questo summit ha migliorato la comprensione e l'amicizia tra i media e radunerà una forza potente per costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e un mondo migliore.

Il Wms è una piattaforma di comunicazione e coordinamento di alto profilo per i media globali. Durante il summit sono stati inoltre annunciati i premi per il relativo concorso fotografico dedicato agli sport invernali.

Infine, si legge nel comunicato, i partecipanti attendono con ansia la copertura mediatica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022. (XINHUA)