Cina:cresce trasporto merci terra-mare via Chongqing

(XINHUA) - CHONGQING, 23 NOV - Un'importante tratta per il trasporto merci via terra e mare che collega la municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, con le destinazioni estere ha assistito a un aumento del trasporto merci nei primi 10 mesi del 2021.

Il New International Land-Sea Trade Corridor ha gestito infatti durante il periodo merci per 92.831 Teu (unità di carico equivalente a venti piedi) via Chongqing, fino al 68% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, come fa sapere la New Land-Sea Corridor Operation Co.

Il valore totale di tale carico ammonta a 14,72 miliardi yuan (circa 2,31 miliardi di dollari), denotando anche in questo caso un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Duan Bensheng, vice direttore generale dell'azienda, spiega che con il miglioramento dei sistemi logistici locali, le merci provenienti dal nord-ovest e dal sud-ovest della Cina possono essere radunate e spedite da Chongqing, espandendo così l'influenza della tratta per il trasporto merci.

Il New International Land-Sea Trade Corridor è un passaggio commerciale e logistico costruito congiuntamente da Singapore e dalle suddivisioni a livello provinciale della Cina occidentale, mentre la municipalità di Chongqing è il suo centro operativo.

