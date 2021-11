Cina: rilasciati 182.000 avannotti nel fiume Yangtze

(XINHUA) - WUHAN, 23 NOV - Quasi 182.000 avannotti di cefalo, una specie rara sotto la protezione nazionale, sono stati rilasciati nel tratto superiore e medio del fiume Yangtze a Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei in Cina centrale, oggi.

L'operazione ha come obbiettivo di sensibilizzare ulteriormente la popolazione circa la protezione della vita acquatica e di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria ittica.

Le autorità locali hanno organizzato oltre 90 eventi di questo tipo per il rilascio di specie di pesci allevati artificialmente nel fiume Yangtze, nel fiume Han e in altri laghi naturali dal 2006, per un totale di circa 520 milioni di uova, secondo i dati.