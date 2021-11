Cina: pubblicata raccolta epopea tibetana Re Gesar

(XINHUA) - XINING, 23 NOV - È stata pubblicata una serie di libri sull'epopea tibetana di Re Gesar, come ha riferito un centro provinciale del Qinghai per la protezione e la ricerca sull'Epopea di re Gesar oggi.

La raccolta, composta da cinque volumi per un totale di 1,14 milioni di parole, è stata redatta sulla base delle versioni esistenti e delle nuove scoperte ricavate da racconti popolari, canzoni e materiali scritti su Re Gesar, come ha spiegato Changchub Tsering, un ricercatore associato del centro.

I libri possono essere considerati come una ricerca supplementare sull' Epopea classica di Re Gesar e la pubblicazione è sponsorizzata da un progetto nazionale dedicato alla protezione del patrimonio culturale immateriale, ha aggiunto Changchub Tsering.

Quella di Re Gesar è considerata l'epopea popolare più lunga al mondo, che racconta la storia di come un re semidio tibetano dell'11° secolo conquistò i suoi nemici e aiutò la gente comune.

Inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco dal 2009, l'epopea è stata tramandata oralmente da cantanti, pastori e contadini di varie province e regioni, tra cui il Qinghai, il Tibet e la Mongolia Interna. (XINHUA)