Cina promuove ulteriore ripresa aviazione civile

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - Le autorità dell'aviazione civile cinese introdurranno misure onnicomprensive per facilitare l'ulteriore recupero del settore.

La Civil Aviation Administration of China (Caac) ha fatto sapere che si impegnerà affinché vi sia un aumento della ripresa sostenibile e stabile del settore con un focus chiave sulla prevenzione e il controllo del Covid-19 e sul funzionamento in sicurezza dell'intera industria.

Le autorità dell'aviazione civile attueranno politiche e misure di sostegno per garantire attività prioritarie quali, tra gli altri, il funzionamento in sicurezza, la prevenzione e il controllo della pandemia, l'esplorazione dei potenziali di mercato, il miglioramento dell'efficienza dell'allocazione delle risorse, le capacità di supporto operative.

Al fine di aumentare ulteriormente la dinamicità del mercato, la Caac incoraggia le compagnie aeree, gli aeroporti e altri operatori del settore a introdurre prodotti di servizio differenziati e su misura per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Secondo l'ente, questo regolerà anche le politiche sulle rotte aeree, i voli, gli aeroporti e le risorse che coinvolgono il personale chiave per migliorare l'efficienza dell'allocazione delle risorse. (XINHUA)