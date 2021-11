Cina: previsto boom di investimenti verdi

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - In Cina sono previsti nuovi investimenti green dal momento che il Paese si sta dirigendo gradualmente verso una fase più istituzionalizzata di decarbonizzazione, secondo un rapporto di ricerca di Morgan Stanley.

"Ci aspettiamo che i politici intensifichino il sostegno agli investimenti verdi a partire dal 2022, in settori quali le energie rinnovabili, la rete intelligente, le attrezzature per lo stoccaggio dell'energia e l'aggiornamento delle attrezzature di produzione", ha dichiarato Robin Xing, capo economista cinese di Morgan Stanley, nel rapporto di cui è coautore.

La spinta green dovrebbe dare un nuovo slancio all'economia cinese: la banca ha previsto una ripresa delle infrastrutture guidata proprio dagli investimenti verdi, prevedendo un'impennata del 4% l'anno prossimo.

Secondo il rapporto, anche la domanda di investimenti nel settore manifatturiero dovrebbe aumentare, dal momento che i produttori stanno aggiornando le proprie attrezzature per una migliore efficienza energetica.

Tali proiezioni sono arrivate in seguito all'impegno continuo della Cina nella decarbonizzazione e nella "battaglia per i cieli blu", nonché nel tentativo di mitigare l'impatto del cambiamento climatico. (SEGUE)