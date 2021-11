Cina: previsto boom di investimenti verdi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - La Cina ha pubblicato a ottobre delle linee guida generali per soddisfare gli obiettivi della carbon-neutrality, nonché un piano d'azione per raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030. Le linee guida e il piano d'azione costituiscono il disegno politico di alto livello per la decarbonizzazione e specificano obiettivi e misure per i prossimi decenni.

La People's Bank of China, ovvero la banca centrale del Paese, ha anche lanciato un nuovo strumento di prestito per la riduzione del carbonio all'inizio di questo mese, che mira a fornire prestiti a basso costo per le istituzioni finanziarie in modo da rafforzare il sostegno economico per la riduzione delle emissioni di Co2.

Nelle linee guida di alto livello sul picco si legge la necessità di fare leva su una combinazione di politiche fiscali, finanziamenti verdi e prezzi del carbonio per promuovere lo sviluppo delle industrie verdi, come evidenziato dal rapporto.

L'anno prossimo si prevede maggiore sostegno politico alle industrie green attraverso tagli di imposte e una più ampia assegnazione di quote obbligazionarie speciali del governo locale per gli investimenti verdi. (XINHUA)