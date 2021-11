Cina: onoreficenze a astronauti missione Shenzhou-12

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - Tre astronauti della missione di volo spaziale Shenzhou-12 oggi hanno ricevuto delle onoreficenze per il loro servizio nell'impresa spaziale della Cina.

Nie Haisheng, 56 anni, comandante della navicella Shenzhou-12, è stato onorato con una medaglia di prima classe per i risultati aerospaziali, Liu Boming, 54 anni, ha ricevuto una medaglia di seconda classe, mentre Tang Hongbo, 45 anni, ha ricevuto una medaglia di terza classe e il titolo onorario di 'astronauta eroico'.

I premi sono stati assegnati dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Militare Centrale.

Lanciata il 17 giugno, Shenzhou-12 ha inviato per la prima volta gli astronauti nel modulo centrale della stazione spaziale cinese Tianhe, dove hanno vissuto per tre mesi, il periodo più lungo che gli astronauti cinesi hanno trascorso nello spazio finora.

La missione Shenzhou-12 è stata la terza missione spaziale per Nie, e il suo secondo incarico come comandante. È il primo astronauta cinese a trascorrere 100 giorni nello spazio. Era la seconda missione spaziale di Liu e la prima di Tang.

La missione Shenzhou-12 fa parte del piano della Cina di costruire una stazione spaziale permanente con equipaggio.

(XINHUA)