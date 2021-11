Cina: oltre 4700 imprese 'piccole giganti' nazionali

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - La Cina ha favorito, fino ad ora, l'incubazione di 4.762 imprese 'piccole giganti' di livello nazionale. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Le imprese 'piccole giganti' sono piccole imprese ancora in fase iniziale di sviluppo che si concentrano sulle nuove generazioni di informatica, produzione di attrezzature di fascia alta, nuove energie, nuovi materiali, biomedicina e altri prodotti di fascia alta.

Durante una conferenza stampa, Xu Xiaolan, viceministro all'industria e all'informatica, ha dichiarato che nei primi nove mesi di quest'anno i redditi operativi e i profitti totali delle imprese 'piccole giganti' sono aumentati rispettivamente del 31,6% e del 67,9%.

Xu ha precisato che le imprese 'piccole giganti' hanno grandi capacità di innovazione e di sviluppo, aggiungendo che la maggior parte di esse operano in settori industriali di base e hanno investito più di 10 milioni di yuan (circa 1,56 milioni di dollari) in ricerca e sviluppo.

Zou Lan, un funzionario della Banca Popolare Cinese, all'incontro ha ricordato che il Paese ha anche aumentato il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (Pmi), comprese le 'piccole giganti' che si concentrano su specializzazione, raffinatezza, unicità e innovazione.

Alla fine di ottobre di quest'anno, più del 70% delle imprese 'piccole giganti' sono riuscite a ottenere prestiti e il loro saldo medio dei prestiti ammontava a 75,26 milioni di yuan.

Xu ha infine aggiunto che il Ministero intende sostenere pienamente le Pmi affinché superino le difficoltà e perseguano uno sviluppo innovativo. (XINHUA)