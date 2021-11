Cina: lanciato nuovo satellite osservazione Terra

(XINHUA) - JIUQUAN, 23 NOV - La Cina ha lanciato un nuovo satellite per l'osservazione del pianeta Terra dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina oggi.

Il satellite, Gaofen-3 02, è stato lanciato da un razzo Long March-4C alle ore 7:45 (ora di Pechino) ed è entrato con successo nell'orbita prevista.

Il satellite opererà in un'orbita solare sincrona ad un'altitudine di 755 km e sarà collegato in rete con il satellite orbitante Gaofen-3 per formare una costellazione radar terra-mare. Inoltre, migliorerà le capacità di monitoraggio delle osservazioni delle navi marine, nonché delle emergenze in mare e dell'ambiente naturale terra-mare.

Il dispositivo aiuterà inoltre le operazioni nei settori della prevenzione e della mitigazione dei disastri marini, del monitoraggio dinamico degli ambienti marini, della protezione ambientale, della conservazione idrica, dell'agricoltura e della meteorologia.

Il satellite Gaofen-3 02 è stato sviluppato dalla China Academy of Space Technology e il razzo vettore dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology.

Il lancio segna la 398esima missione per i razzi vettore della serie Long March. (XINHUA)