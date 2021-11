Cina intensifica tutela acque sotterranee

(XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - La Cina intensificherà la protezione delle sue acque sotterranee in linea con un regolamento che sarà presto implementato; è quanto reso noto ieri dal ministero delle Risorse Idriche.

In vigore dal 1° dicembre, tale regolamento sulla gestione delle acque sotterranee affronterà attraverso misure istituzionali questioni tra cui il loro sovrasfruttamento e l'inquinamento, come ha sottolineato in conferenza stampa il vice ministro delle Risorse Idriche Wei Shanzhong.

Le acque sotterranee svolgono importanti funzioni ecologiche e rappresentano una riserva strategica in termini di risorse idriche. Secondo quanto rilevato alla fine del 2020, nel Paese vi sono 855,35 miliardi di metri cubi di acque sotterranee a livello nazionale.

Negli anni recenti, la Cina ha affrontato questioni quali lo sfruttamento eccessivo di tali acque che qui ha raggiunto nel 2020 quota 89,2 miliardi di metri cubi dal picco di 113,4 miliardi di metri cubi registrato nel 2012.

Il regolamento, ha spiegato Wei, si baserà su questi sforzi per proteggere ulteriormente le acque sotterranee con misure quali la definizione di aree chiave per il controllo del relativo inquinamento.

L'alto funzionario ha asserito inoltre che il Ministero migliorerà i meccanismi pertinenti, potenzierà la supervisione e rafforzerà l'applicazione della legge al fine di proteggere le acque sotterranee. (XINHUA)