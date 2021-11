Cina: 38ma spedizione cinese al Polo Sud

(XINHUA) - SHANGHAI, 23 NOV - Xuelong 2, la prima nave rompighiaccio polare cinese realizzata in patria, è partita oggi da Shanghai per la 38esima spedizione scientifica antartica del Paese.

Il Polar Research Institute of China ha fatto sapere che l'imbarcazione, che trasporta un team composto da 101 membri, lavorerà congiuntamente a Xuelong, un'altra rompighiaccio salpata il 5 novembre con a bordo 154 membri per la spedizione polare.

Durante tale spedizione scientifica saranno condotte indagini idrologiche, meteorologiche e ambientali al Polo Sud oltre al monitoraggio di nuovi inquinanti come microplastiche e detriti alla deriva nell'Oceano Antartico.

Xuelong 2 porterà anche rifornimenti e personale sostitutivo alle stazioni cinesi Zhongshan e Great Wall situate nella regione.

Le due navi dovrebbero tornare in Cina a metà aprile del prossimo anno. (XINHUA)