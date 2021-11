Aziende cinesi per parte ferrovia Belgrado-Budapest

(XINHUA) - NOVI SAD, 23 NOV - Una cerimonia ha dato il via ieri in Serbia alla costruzione di una nuova sezione della ferrovia Belgrado-Budapest. Questa si è svolta nella città di Novi Sad, alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic, del ministro ungherese degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto e dell'ambasciatore cinese in Serbia Chen Bo.

Vucic, Szijjarto, Chen Bo e un rappresentante del consorzio cinese hanno dato il via ai lavori sul tratto di 108 chilometri della ferrovia ad alta velocità che va da Novi Sad al valico di frontiera di Kelebija nella Serbia settentrionale, premendo insieme un pulsante. La sezione includerà sottopassaggi, cavalcavia e altre infrastrutture.

Nel suo intervento alla cerimonia, Vucic ha sottolineato l'importanza della ferrovia per lo sviluppo futuro della Serbia e ha lodato i legami amichevoli con la Cina e l'Ungheria: "ne usufruiremo e porterà benefici sia attraverso la costruzione che attraverso salari e pensioni più alti, un più elevato tenore di vita e un futuro migliore per i nostri figli", ha detto.

Il tratto serbo della ferrovia sarà completato in tre anni, ha asserito Vucic, mentre Szijarto ha annunciato che la sezione ungherese, lunga 167 chilometri, dovrebbe essere ultimata prima del 2025.

Il presidente serbo ha spiegato inoltre che la ferrovia Belgrado-Budapest, lunga 350 chilometri, permetterà ai passeggeri e alle merci di spostarsi tra le capitali di Serbia e Ungheria in circa due ore.

Nel frattempo, Szijarto ha sottolineato che l'Ungheria e la Serbia sono impazienti di collaborare con la Cina, perché ritengono che questo favorirà l'aumento del tenore di vita nelle due nazioni. (SEGUE)