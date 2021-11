Aziende cinesi per parte ferrovia Belgrado-Budapest (2)

(XINHUA) - NOVI SAD, 23 NOV - In un intervento tramite collegamento video, il vice capo della Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma, Ning Jizhe, si è congratulato con entrambi i Paesi per i progressi nella costruzione della ferrovia Belgrado-Budapest.

Quest'ultimo ha affermato che si tratta di "un progetto di punta della cooperazione tra la Cina e i Paesi dell'Europa centrale e orientale nonché di una parte importante del corridoio di trasporto europeo e della rotta espressa terra-mare Cina-Europa".

"Questo è di grande importanza per l'Iniziativa Belt and Road e per il suo coordinamento con le strategie di sviluppo europee", ha asserito Ning, continuando, "la costruzione della ferrovia Serbia-Ungheria porterà benefici alla Cina, alla Serbia e all'Ungheria, a tutti i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale e all'Europa intera".

Una volta completata la sezione attualmente in costruzione, l'intero tratto serbo della ferrovia sarà operativo per velocità fino a 160 chilometri all'ora. (XINHUA)