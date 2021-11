Leopardi delle nevi vicino a stazione idroelettrica

(XINHUA) - LANZHOU, 22 NOV - Due leopardi delle nevi sono entrati nell'area operativa di una stazione idroelettrica nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, secondo le dichiarazioni del personale dell'impianto rilasciate oggi.

La stazione, che appartiene alla Longyang Hydropower Co, Ltd, nella contea autonoma di Sunan Yugur, è situata tra le montagne Qilian. Il filmato della telecamera di sorveglianza ha mostrato un'ombra scura che si aggirava fuori dal cancello della stazione alle 6 del 18 novembre prima di entrare da sotto la porta, seguita subito da un altra.

"Abbiamo regolato la telecamera e sono apparse chiaramente le immagini di due leopardi delle nevi che si muovevano nell'area operativa della stazione", ha riferito Chen Haiyang, dipendente dell'azienda.

"All'inizio pensavo fossero volpi, ma quando la telecamera ha zoomato, ho capito che erano leopardi delle nevi", ha sottolineato. "Animali selvatici come il bharal (detta anche 'pecora blu') sono già venuti in passato, ma questa è la prima volta che vediamo dei grandi felini. Ero molto spaventato, dopo tutto, erano su un luogo di lavoro".

"La mappa delle zone abitate dai leopardi delle nevi mostra un segno di espansione, ma nel complesso, è raro che il mammifero appaia in aree di attività umana", ha commentato Ma Duifang, funzionario dell'amministrazione della sezione Gansu del Parco Nazionale dei Monti Qilian, che copre 50.200 km quadrati nel Gansu e nel Qinghai.

"Quando si incontrano i leopardi delle nevi, si dovrebbe mantenere una distanza di sicurezza ed evitare di compiere azioni violente o minacciose", ha spiegato Ma.

"Gli animali selvatici, compresi i leopardi delle nevi, sono apparsi frequentemente negli ultimi anni, il che indica che i loro habitat stanno migliorando costantemente", ha osservato l'esperto, che è impegnato nella ricerca sulla fauna selvatica delle montagne da oltre un decennio.

I leopardi delle nevi sono sotto la più alta protezione nazionale della Cina e sono classificati come specie vulnerabile dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. La specie vive principalmente sull'Himalaya nell'Asia centrale e meridionale ad un'altitudine tra i 2.500 e i 4.500 metri.

In Cina, si trovano nelle zone alpine delle regioni sud-occidentali e nord-occidentali, tra cui Tibet, Sichuan, Xinjiang, Gansu e Mongolia interna. (XINHUA)