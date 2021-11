Leopardi delle nevi vicino a stazione idroelettrica (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 22 NOV - "Quando si incontrano i leopardi delle nevi, si dovrebbe mantenere una distanza di sicurezza ed evitare di compiere azioni violente o minacciose", ha spiegato Ma.

"Gli animali selvatici, compresi i leopardi delle nevi, sono apparsi frequentemente negli ultimi anni, il che indica che i loro habitat stanno migliorando costantemente", ha osservato l'esperto, che è impegnato nella ricerca sulla fauna selvatica delle montagne da oltre un decennio.

I leopardi delle nevi sono sotto la più alta protezione nazionale della Cina e sono classificati come specie vulnerabile dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. La specie vive principalmente sull'Himalaya nell'Asia centrale e meridionale ad un'altitudine tra i 2.500 e i 4.500 metri.

In Cina, si trovano nelle zone alpine delle regioni sud-occidentali e nord-occidentali, tra cui Tibet, Sichuan, Xinjiang, Gansu e Mongolia interna. (XINHUA)