Cina-Stati Uniti insieme a mondiali di tennis tavolo

(XINHUA) - HOUSTON, 22 NOV - La Cina e gli Stati Uniti uniranno le forze ai Campionati Mondiali di Tennis Tavolo del 2021 con due coppie formate da giocatori americani e cinesi. Gli sportivi prenderanno parte alla competizione di doppio misto proprio nell'anno in cui si celebra il 50° anniversario della Diplomazia del Ping Pong, stando a quanto annunciato ieri sera dalla Federazione Internazionale di Tennis Tavolo (Ittf).

Il cinese Lin Gaoyuan farà coppia con l'americana Lily Zhang, mentre Kanak Jha giocherà con Wang Manyu. Lin ha dichiarato di essere davvero felice di essere in coppia con Zhang per il doppio misto.

"Spero che possiamo entrare presto nel ritmo, sviluppare una buona chimica e lavorare sodo per una grande performance", ha affermato.

"È così bello fare coppia con un giocatore della nazionale cinese. Sono i migliori al mondo, quindi farò del mio meglio e spero che possiamo lavorare bene insieme e ottenere un buon risultato", gli ha fatto eco Zhang.

Definendolo 'un momento storico', la cinque volte campionessa nazionale degli Stati Uniti ha riferito di essere molto felice che la Cina e gli Stati Uniti siano in grado di lavorare insieme attraverso lo sport.

La Chinese Table Tennis Association (Ctta) e la U.S. Table Tennis Association hanno presentato insieme la richiesta di permettere alle coppie Cina-Usa di competere con la International Table Tennis Federation (Ittf) e secondo la dichiarazione, il Comitato Esecutivo Ittf ieri ha approvato la richiesta.

"Abbiamo pensato a come sviluppare l'amicizia tra Cina e Stati Uniti, iniziata dai nostri predecessori 50 anni fa, e a come migliorare ulteriormente questa relazione attraverso eventi e attività sportive, ed iniziative comunitarie", ha dichiarato Liu Guoliang, presidente del World Table Tennis Council e presidente della Ctta.

"Su questa base, la Ctta insieme a Usa Table Tennis ha proposto alla Ittf di mettere in coppia giocatori cinesi e americani per il doppio misto - in modo che questi atleti, che tra loro sono amici, possano lavorare insieme nella competizione; cosicché i fan di entrambi i Paesi possano fare il tifo per loro, aprendo un nuovo capitolo della Diplomazia del Ping Pong in questa nuova era", ha raccontato Liu, che è anche una figura di spicco di questo sport. (SEGUE)