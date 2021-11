Cina-Stati Uniti insieme a mondiali di tennis tavolo (2)

(XINHUA) - HOUSTON, 22 NOV - Virginia Sung, amministratrice delegata di Usa Table Tennis (Usatt), ha commentato: "siamo davvero entusiasti che si sia creata l'opportunità per la Cina e gli Stati Uniti di giocare un evento di doppio misto a Houston".

"Così come ha fatto tanti anni fa, lo sport ci sta mostrando ancora una volta il potere dell'unità, e il ping pong sta cambiando ancora una volta il corso della storia", ha aggiunto Sung.

Cinquant'anni fa, la squadra di ping pong degli Stati Uniti fu invitata dalla sua controparte cinese a visitare il Paese asiatico alla conclusione del 31° campionato mondiale a Nagoya, in Giappone. I giocatori sono atterrati a Pechino il 10 aprile 1971, diventando il primo gruppo statunitense a visitare la Cina dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. La squadra cinese fece una visita negli Stati Uniti l'anno successivo.

"Ancora una volta, siamo tutti testimoni del potere unico dello sport e di come il tennis tavolo può creare dialoghi e favorire la comprensione reciproca", ha commentato il Ceo del gruppo Ittf, Steve Dainton.

"Questo evento ci ispirerà a realizzare un Campionato storico e straordinario e a incoraggiare i sogni, le speranze e le aspirazioni non solo dell'intera comunità del tennis tavolo, ma anche della prossima generazione in tutto il mondo", ha aggiunto Dainton.

I Campionati Mondiali di Tennis Tavolo del 2021 si svolgeranno dal 23 al 29 novembre a Houston. Sarà la prima volta che il torneo si terrà negli Stati Uniti. (XINHUA)