Cina-Stati Uniti insieme a mondiali di tennis tavolo (2)

(XINHUA) - HOUSTON, 22 NOV - La Chinese Table Tennis Association (Ctta) e la U.S. Table Tennis Association hanno presentato insieme la richiesta di permettere alle coppie Cina-Usa di competere con la International Table Tennis Federation (Ittf) e secondo la dichiarazione, il Comitato Esecutivo Ittf ieri ha approvato la richiesta.

"Abbiamo pensato a come sviluppare l'amicizia tra Cina e Stati Uniti, iniziata dai nostri predecessori 50 anni fa, e a come migliorare ulteriormente questa relazione attraverso eventi e attività sportive, ed iniziative comunitarie", ha dichiarato Liu Guoliang, presidente del World Table Tennis Council e presidente della Ctta.

"Su questa base, la Ctta insieme a Usa Table Tennis ha proposto alla Ittf di mettere in coppia giocatori cinesi e americani per il doppio misto - in modo che questi atleti, che tra loro sono amici, possano lavorare insieme nella competizione; cosicché i fan di entrambi i Paesi possano fare il tifo per loro, aprendo un nuovo capitolo della Diplomazia del Ping Pong in questa nuova era", ha raccontato Liu, che è anche una figura di spicco di questo sport. (SEGUE)