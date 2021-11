Cina: star del web multate per evasione fiscale

(XINHUA) - HANGZHOU, 22 NOV - La famosa star delle vendite online Zhu Chenhui e la sua collega Lin Shanshan saranno multate per evasione fiscale. Lo ha reso noto oggi il dipartimento fiscale di Hangzhou, il capoluogo della provincia dello Zhejiang nella Cina orientale.

Le autorità fiscali di Hangzhou hanno scoperto che Zhu Chenhui e Lin Shanshan, hanno evaso l'imposta sul reddito individuale tra il 2019 e il 2020, creando imprese individuali in regioni di livello provinciale, tra cui Shanghai, Guangxi e Jiangxi, e convertendo, tramite accordi commerciali fittizi, i loro redditi personali in entrate delle loro imprese individuali.

A Zhu è stato imposto di pagare circa 65,55 milioni di yuan (10,25 milioni di dollari) per tasse evase, pagate in ritardo e multe, mentre Lin dovrà pagare oltre 27,67 milioni di yuan.

Le autorità fiscali hanno spiegato che lavoreranno duramente per promuovere la consapevolezza della conformità fiscale tra i dipendenti nei settori della cultura e dell'intrattenimento.

Le autorità fiscali potenzieranno inoltre le indagini sui sospettati di evasione fiscale, nello sforzo di creare un ambiente fiscale di concorrenza leale e promuovere lo sviluppo a lungo termine, sano e standardizzato nei settori della cultura e dello spettacolo. (XINHUA)