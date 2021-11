Cina rinnova database toponimi standard

(XINHUA) - PECHINO, 22 NOV - La Cina ha aperto oggi un database aggiornato di toponimi standard per la comodità della vita quotidiana della gente, il funzionamento dell'economia e della società. Lo ha reso noto il ministero degli Affari Civili.

Nel comunicato si legge che il database nazionale per i nomi geografici della Cina ora comprende 616.800 toponimi ordinati in 11 categorie, 8.879 segnali indicativi denominazioni geografiche e 30 linee di confine per un totale di 1.949 chilometri di lunghezza.

Il database nazionale è stato lanciato nel 2019 e rinnovato nel 2020. (XINHUA)