Cina migliorerà politiche di sostegno alle Pmi

(XINHUA) - PECHINO, 22 NOV - La Cina migliorerà ulteriormente le politiche di sostegno per aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a superare le difficoltà. Questo è quanto emerso da una circolare pubblicata dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato.

Nel documento si legge che le Pmi sono la forza principale alla base dello sviluppo economico e sociale nazionale, ma stanno affrontando l'aumento dei costi d'impresa e le difficoltà operative dovute alla crescita dei prezzi delle materie prime, agli alti costi di logistica, alle sporadiche ricomparse del Covid-19 e alle interruzioni di corrente in alcune aree, tra gli altri fattori.

La circolare ha delineato politiche di assistenza come l'aumento del sostegno finanziario, l'ulteriore riduzione di tasse e imposte, così come la fornitura di aiuti con strumenti di politica finanziaria in modo flessibile e preciso.

Le Pmi del settore manifatturiero saranno autorizzate a differire alcuni pagamenti fiscali per il quarto trimestre, mentre quelle gravemente colpite dalla pandemia, dalle inondazioni e dagli aumenti dei prezzi delle materie prime riceveranno un maggiore sostegno per i prestiti.

Nel documento viene anche sottolineata l'importanza degli sforzi per aiutare le Pmi ad alleviare la pressione dell'aumento dei costi di produzione, per assicurare l'approvvigionamento energetico, per sostenere le piccole imprese nella stabilizzazione e nell'espansione dell'occupazione, per assicurare la raccolta dei pagamenti dovuti alle Pmi e stimolare la domanda del mercato.

La circolare precisa che tutti i dipartimenti e le autorità locali devono assumersi maggiori responsabilità, introdurre cambiamenti e innovazioni coraggiose, aiutare le Pmi a far fronte alle difficoltà, oltre a garantire che tutte le politiche e le misure siano attuate nel modo corretto. (XINHUA)