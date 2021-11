Cina: dogana sequestra cobra reale lungo 4 metri

(XINHUA) - NANCHINO, 22 NOV - Le autorità doganali della città di Zhangjiagang, nella provincia cinese orientale dello Jiangsu, hanno reso noto oggi di aver sequestrato un cobra reale vivo lungo 4 metri da un lotto di legno importato.

Secondo la dogana, il serpente, che è spesso quanto il braccio di un adulto, è altamente velenoso e se entrasse nel Paese costituirebbe una minaccia per la vita delle persone e per l'ecosistema.

Il cobra reale (Ophigus Hannah) è la specie di serpente più grande e velenosa del mondo. Feroce e rapido, è una delle specie più pericolose e si trova principalmente nel sud-est e nel sud dell'Asia.

Il monitoraggio e il trattamento del rettile sono attualmente in corso. (XINHUA)