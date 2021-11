Cina: condannato per creazione sito di video pirata

(XINHUA) - SHANGHAI, 22 NOV - Un uomo oggi è stato condannato a tre anni e mezzo di prigione e multato per 1,5 milioni di yuan (circa 234.551 dollari) per aver gestito la piattaforma video pirata YYeTs.com che permette agli utenti di trasmettere e scaricare copie pirata di film e programmi televisivi.

La sentenza è stata emessa dal tribunale intermedio del popolo n. 3 di Shanghai.

Il tribunale ha stabilito che Liang Yongping ha fondato nel 2018 due società e assunto diverse persone per sviluppare e gestire il sito web e le app di YYeTs.com. Il suo staff ha scaricato video non autorizzati da siti web stranieri, li ha tradotti in cinese e ha caricato i video sottotitolati sui loro server per la diffusione senza l'autorizzazione dei titolari del copyright. (SEGUE)