Cina: condannato per creazione sito di video pirata (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 22 NOV - Hanno realizzato profitti illegali facendo pagare quote di iscrizione e pubblicità e vendendo dischi rigidi portatili su cui erano memorizzati i video piratati.

La corte ha appurato che YYeTs.com ha pubblicato un totale di 32.824 copie di video non autorizzati sul sito web e le app corrispondenti, raggiungendo 6,83 milioni di membri.

Da gennaio 2018 a gennaio 2021, il loro reddito illegale ha superato i 12 milioni di yuan. Il 6 gennaio 2021 Liang è stato arrestato nella sua residenza.

Il tribunale ha stabilito che Liang, che ha avuto un ruolo di primo piano nel caso, ha violato il copyright dei proprietari e pertanto deve essere punito secondo la legge. Dato che Liang ha confessato volontariamente i reati e ha pagato parte della multa in anticipo, gli è stata concessa clemenza. (XINHUA)