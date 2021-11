Cina: al via l'Internet Media Forum a Guangzhou

(XINHUA) - PECHINO, 22 NOV - Il 2021 China Internet Media Forum si terrà da mercoledì a giovedì a Guangzhou, nella provincia meridionale del Guangdong. Lo ha reso noto oggi la Cyberspace Administration of China (Cac).

Oltre a una cerimonia di apertura e cinque forum paralleli, durante l'evento si terrà una mostra di presenza in cui verranno esposte nuove tecnologie, applicazioni e modelli di business nel campo degli Internet media. Si tratta della prima mostra del genere in Cina.

L'evento è sponsorizzato dalla Cac, dal China Media Group e dall'ente di controllo del cyberspazio del Guangdong. Secondo la Cac, la preparazione dell'evento sta attualmente procedendo in modo ordinato. (XINHUA)