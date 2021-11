Cina: a Pechino in mostra il riso di 10.000 anni fa

(XINHUA) - PECHINO, 22 NOV - A Pechino, al National Museum of China è stata aperta una mostra di riso carbonizzato che risale a circa 10.000 anni fa.

Recuperati dal sito di Shangshan nella provincia di Zhejiang nella Cina orientale, considerato come il luogo di nascita della cultura globale della coltivazione del riso, i resti fanno parte dei reperti più importanti della cultura Shangshan, che risale a un'epoca tra 11.400 e 8.600 anni fa.

Alla mostra sono stati esposti circa 200 oggetti della prima, media e tarda cultura Shangshan, tra cui ceramiche dipinte e reperti di insediamenti. L'esposizione è intitolata 'Riso, origine, illuminazione: mostra speciale delle scoperte archeologiche della cultura Shangshan nello Zhejiang'.

Il sito di Shangshan è stato scoperto per la prima volta nel corso inferiore del fiume Yangtze nel 2000. Gli archeologi hanno poi scavato resti relativi alla coltivazione del riso che risalgono a circa 10.000 anni fa, i primi reperti conosciuti di insediamenti e diversi frammenti di ceramica dipinta.

La mostra mira a descrivere lo sviluppo sociale, economico e culturale all'inizio della coltivazione del riso, svelando anche l'importanza delle scoperte archeologiche del sito. (XINHUA)